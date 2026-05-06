Meloni'nin sahte fotoğrafları Avrupa'yı karıştırdı! İlk açıklama geldi

Meloni'nin sahte fotoğrafları Avrupa'yı karıştırdı! İlk açıklama geldi
Yayınlanma:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte fotoğrafların yayılmasına sert tepki gösterdi. Deepfake içeriklerin yalnızca kendisini değil tüm toplumu hedef aldığını vurgulayan Meloni, sosyal medya kullanıcılarını dikkatli olmaya çağırdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren yapay zeka üretimi sahte görsellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Meloni, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Trump Almanya'dan sonra şimdi de o ülkeleri hedef aldı! "Askerlerimizi çekebiliriz"Trump Almanya'dan sonra şimdi de o ülkeleri hedef aldı! "Askerlerimizi çekebiliriz"

Meloni açıklamasında, “Son günlerde şahsıma ait, yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki; bu görüntüleri hazırlayanlar, en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişler. Ancak asıl mesele, yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

DEEPFAKE TEHLİKESİ KAPIDA

Deepfake teknolojisinin yalnızca kendisini hedef almadığını vurgulayan Meloni, bu durumun çok daha geniş bir tehdit oluşturduğunu belirtti. “Deepfake görüntüleri, herkesi aldatabilecek, manipüle edebilecek ve vurabilecek tehlikeli bir araçtır. Ben bir Başbakan olarak kendimi savunabilirim; ancak birçok savunmasız vatandaş bu imkana sahip değil. Bu teknoloji, masum insanların hayatlarını karartabilecek bir silaha dönüşebilir” dedi.

"BUGÜN BEN, YARIN SİZ"

Siber güvenlik ve kişisel hakların korunmasının önemine dikkat çeken Meloni, dijital çağda bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Açıklamasının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulunan Meloni, “Bu yüzden her zaman geçerli olması gereken bir kuralımız olmalı: İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun. Çünkü bugün hedef benim, yarın ise herhangi biriniz olabilirsiniz” sözleriyle uyarısını yineledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Dünya
Afrika’da Hantavirüs paniği! Hükümet devreye girdi: Okyanusta 3 can almıştı
Afrika’da Hantavirüs paniği! Hükümet devreye girdi: Okyanusta 3 can almıştı
Son Dakika | Trump: Hürmüz'deki 'Özgürlük Operasyonu' durduruldu
Son Dakika | Trump: Hürmüz'deki 'Özgürlük Operasyonu' durduruldu