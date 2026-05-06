Meloni'nin sahte fotoğrafları Avrupa'yı karıştırdı! İlk açıklama geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren yapay zeka üretimi sahte görsellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Meloni, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Meloni açıklamasında, “Son günlerde şahsıma ait, yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki; bu görüntüleri hazırlayanlar, en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişler. Ancak asıl mesele, yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

DEEPFAKE TEHLİKESİ KAPIDA

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Deepfake teknolojisinin yalnızca kendisini hedef almadığını vurgulayan Meloni, bu durumun çok daha geniş bir tehdit oluşturduğunu belirtti. “Deepfake görüntüleri, herkesi aldatabilecek, manipüle edebilecek ve vurabilecek tehlikeli bir araçtır. Ben bir Başbakan olarak kendimi savunabilirim; ancak birçok savunmasız vatandaş bu imkana sahip değil. Bu teknoloji, masum insanların hayatlarını karartabilecek bir silaha dönüşebilir” dedi.

"BUGÜN BEN, YARIN SİZ"

Siber güvenlik ve kişisel hakların korunmasının önemine dikkat çeken Meloni, dijital çağda bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Açıklamasının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulunan Meloni, “Bu yüzden her zaman geçerli olması gereken bir kuralımız olmalı: İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun. Çünkü bugün hedef benim, yarın ise herhangi biriniz olabilirsiniz” sözleriyle uyarısını yineledi.