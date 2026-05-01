Trump Almanya'dan sonra şimdi de o ülkeleri hedef aldı! "Askerlerimizi çekebiliriz"

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Washington ile Avrupa başkentleri arasında ciddi bir diplomatik kırılmaya yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı son açıklamalarda özellikle İtalya ve İspanya’yı hedef alarak bu ülkelerde konuşlu Amerikan askerlerinin geri çekilebileceğini dile getirdi.

Trump, iki ülkenin İran’a yönelik süreçte Washington’a destek vermediğini savunarak, “Neden askerlerimizi orada tutalım?” sözleriyle geri çekilme ihtimalini açıkça gündeme taşıdı. İtalya için “hiçbir fayda sağlamadı” ifadesini kullanan Trump, İspanya’yı ise “korkunç” olarak nitelendirdi.

İTALYA İLE İPLER NEDEN GERİLDİ?

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Trump arasındaki ilişkiler bir süredir dengede ilerliyordu. Ancak bu denge, Roma yönetiminin kritik bir kararıyla sarsıldı. İtalya, Sicilya’daki Sigonella Hava Üssü’nün İran’a yönelik askeri sevkiyatlarda kullanılmasına izin vermedi. Trump, İtalya’nın tutumunu eleştirirken Meloni yönetimini “çekingen davranmakla” suçladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise ABD tarafının iddialarını reddederek, Avrupa bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğine dair suçlamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

1950’li yıllarda imzalanan anlaşmalar gereği ABD’nin İtalya’daki üsleri belirli kurallara tabi. Bu kapsamda, silah taşıyan uçakların acil durumlar dışında önceden izin almadan üsleri kullanamaması, krizin temel nedenlerinden biri oldu.

İSPANYA CEPHESİNDE DURUM NE?

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD-İsrail hattının İran’a yönelik askeri adımlarına en sert tepkiyi veren Avrupalı liderlerden biri oldu. Madrid yönetimi, ülkedeki askeri üslerin operasyonlar için kullanılmasına kesin bir şekilde karşı çıktı.

Bu kararın ardından ABD’nin bazı hava unsurlarını farklı ülkelere kaydırmak zorunda kaldığı belirtilirken, Trump yönetimi İspanya’ya yönelik ekonomik yaptırımları da gündemine aldı. Trump’ın geçtiğimiz haftalarda tam kapsamlı bir ticaret ambargosunu değerlendirdiği öne sürülüyor.

AVRUPA'DAKİ ABD ASKERİ VARLIĞI

ABD’nin Avrupa’daki askeri konuşlanması uzun yıllardır NATO çerçevesinde stratejik önem taşıyor. Ancak son açıklamalar bu dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

İspanya’da yaklaşık 3.800 ABD askeri bulunuyor

bulunuyor İtalya’daki yedi farklı deniz üssünde ise yaklaşık 13 bin Amerikan askeri görev yapıyor.

Trump’ın bu güçleri geri çekme ihtimalini dillendirmesi, yalnızca iki ülkeyi değil, NATO’nun geleceğini de doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

YENİ BİR KRİZ Mİ DOĞUYOR?

Uzmanlara göre Trump’ın çıkışı, sadece askeri bir hamle değil, aynı zamanda Avrupa’ya yönelik siyasi bir baskı aracı. İran krizi üzerinden şekillenen bu gerilim, ABD ile Avrupa arasındaki ittifak ilişkilerinde uzun vadeli kırılmalara yol açabilir.

Washington’un atacağı adımlar ve Avrupa başkentlerinden gelecek karşılıklar, önümüzdeki günlerde küresel dengeleri belirleyecek kritik gelişmeler arasında yer alıyor.