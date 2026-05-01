Hindistan'da turistik tekne alabora oldu: 9 ölü, 9 kayıp!

Hindistan'da alabora olan turistik teknede 9 kişi can verdi, 9 kişi kayboldu. Sudan el ele çıkarılan anne ve oğlun cansız bedenleri facianın acı simgesi oldu. Kayıplar için arama sürüyor.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Bargi baraj gölü, turistik amaçlı bir teknenin alabora olmasıyla büyük bir faciaya sahne oldu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, turizm faaliyeti yürüten tekne, gölün ortasındayken aniden bastıran şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek ters döndü.

Olay anında teknede bulunan onlarca kişi suya gömülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ACI TABLO

Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda 24 kişi sağ olarak sudan çıkarıldı. Kurtarılanlar arasında yaralı olan 17 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak suyun altından gelen haberler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ANNE VE OĞLUN CANSIZ BEDENİ EL ELE BULUNDU

Arama kurtarma ekiplerini ve izleyenleri derin bir üzüntüye boğan en acı detay ise, birbirine kenetlenmiş halde bulunan bir anne ve oğlunun cansız bedenleri oldu. El ele hayata veda eden anne ve oğlun görüntüsü, yaşanan trajedinin simgesi haline geldi.

5’İ ÇOCUK 9 KİŞİ HALEN KAYIP

Göl üzerindeki çalışmalar dursa da umutlar henüz tükenmiş değil. Yetkililer, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 9 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

