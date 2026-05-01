Küçük uçak yere çakıldı, kurtulan olmadı!

ABD’nin Texas eyaleti, gece saatlerinde yaşanan ölümcül bir uçak kazasıyla sarsıldı. Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) verdiği bilgilere göre, “Cessna 421C” model küçük uçak yerel saatle 23:25 sularında radardan kaybolduktan kısa süre sonra düştü.

ABD uçak gemisi Ortadoğu'dan çekiliyor

Kaza, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısında yer alan Wimberley bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, uçakta bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

YÜKSEK HIZLA SEYİR

Hays Bölgesi Yargıcı Ruben Becerra, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kazaya dair ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı. Becerra, uçağın düşüş anında yüksek hızda seyrettiğine dair veriler bulunduğunu belirtti. Bu detay, kazanın oluş şekline dair soru işaretlerini artırdı.

Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, kazanın nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. İlk değerlendirmelerde teknik arıza, pilot hatası ya da hava koşullarının etkisi gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

Yetkililer, enkaz alanındaki çalışmaların sürdüğünü ve kazaya ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi. (AA)