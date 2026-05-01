Küçük uçak yere çakıldı, kurtulan olmadı!

ABD’nin Texas eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen uçak kazası, büyük bir trajediye yol açtı. Austin yakınlarında düşen küçük uçakta bulunan 5 kişi yaşamını yitirirken, kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

ABDnin Texas eyaleti, gece saatlerinde yaşanan ölümcül bir uçak kazasıyla sarsıldı. Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) verdiği bilgilere göre, “Cessna 421C” model küçük uçak yerel saatle 23:25 sularında radardan kaybolduktan kısa süre sonra düştü.

ABD uçak gemisi Ortadoğu'dan çekiliyorABD uçak gemisi Ortadoğu'dan çekiliyor

Kaza, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısında yer alan Wimberley bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, uçakta bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

YÜKSEK HIZLA SEYİR

Hays Bölgesi Yargıcı Ruben Becerra, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kazaya dair ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı. Becerra, uçağın düşüş anında yüksek hızda seyrettiğine dair veriler bulunduğunu belirtti. Bu detay, kazanın oluş şekline dair soru işaretlerini artırdı.

Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, kazanın nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. İlk değerlendirmelerde teknik arıza, pilot hatası ya da hava koşullarının etkisi gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

Yetkililer, enkaz alanındaki çalışmaların sürdüğünü ve kazaya ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Trump Almanya'dan sonra şimdi de o ülkeleri hedef aldı! "Askerlerimizi çekebiliriz"
Trump Almanya'dan sonra şimdi de o ülkeleri hedef aldı! "Askerlerimizi çekebiliriz"
Tayvan açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem