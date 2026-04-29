ABD uçak gemisi Ortadoğu'dan çekiliyor

The Washington Post gazetesinin çok sayıda Amerikalı kaynağa dayandırdığı habere göre, USS Gerald R. Ford uçak gemisi, yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü görevinin ardından önümüzdeki günlerde Ortadoğu’dan ayrılacak.

BÖLGEDEKİ ÜÇ GEMİDEN BİRİ

Gerald Ford, bölgede konuşlu üç uçak gemisinden biri konumunda. Bölgede bulunan diğer ABD uçak gemileri ise George Bush ve Abraham Lincoln’dü. ABD’li bir yetkilinin The Washington Post’a verdiği bilgiye göre, Gerald Ford uçak gemisinin mayıs ayının ortalarında Virginia’daki üssüne dönmesi bekleniyor.

ATEŞ GÜCÜNDE AZALMA

Gerald Ford’un bölgeden ayrılması, İran ile devam eden kırılgan ateşkes ve ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası sürerken, Amerikan ateş gücünde önemli bir düşüş anlamına gelecek. Yetkililer, bu çekilmenin bölgedeki güç dengesini etkileyebileceğini belirtiyor.