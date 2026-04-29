Trump'tan 'abluka' açıklaması: Anlaşma kabul edilene kadar devam!

ABD Başkanı Trump, ABD basınına verdiği demeçte İran'a yönelik deniz ablukası hakkında konuştu.

"ABLUKA BOMBARDIMANDAN DAHA ETKİLİ"

Trump, İran'a yapılan söz konusu ablukanın devam edeceğini belirterek, "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili. Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak." dedi.

İran'ın anlaşmak istediğini söyleyen Trump, "Ablukayı kaldırmamı istiyorlar. Ben istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA KABUL EDİLENE KADAR ABLUKAYA DEVAM"

Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini açıkladı.

İran'ın sahip olduğu nükleer silahlarla ilgili konuşan Trump, ABD'nin endişelerini gideren bir anlaşmayı İran kabul edene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasının süreceğini belirtti.

"İRAN İŞLERİ YOLUNA KOYAMIYOR"

Ayrıca ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın "bir türlü işleri yoluna koyamadığını" ve nükleer silahsızlanma anlaşması "imzalamayı bilmediğini" de iddia etti.

Başkan Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." değerlendirmesini yaptı.

İRAN MECLİS BAŞKANI KALİBAF: "İRAN'I İÇERİDEN ÇÖKERTMEK İSTİYORLAR"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in "deniz ablukası, medya propagandası, ekonomik baskı ve iç çatışma oluşturma" yoluyla ülkeyi içeriden çökertmeyi amaçladığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Kalibaf'ın konuya ilişkin yaptığı konuşmayı yayımladı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Düşman yeni bir aşamaya girmiştir. Deniz ablukası, medya üzerinden algı oluşturma, ekonomik baskı ve ülke içinde ayrılık çıkarmayı devreye sokarak bizi içeriden zayıflatmayı ve hatta çökertmeyi hedefliyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi "sertlik yanlıları ve ılımlılar" diye ikiye ayırarak ardından deniz ablukası, ekonomik baskı ve iç ayrışma yoluyla teslim almaya çalıştığına işaret eden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni komploya karşı tek çözüm birlik ve beraberliği korumaktır. Başından beri tüm düşman planlarını boşa çıkaran şey toplumsal birliktir ve bugün bu daha da önemlidir. Ayrılık çıkaracak her hareket, düşmanın planının bir parçası olacaktır."

Birliğin ülke lideri Mücteba Hamaney merkezli olduğuna işaret eden Kalibaf, askeri ve siyasi yetkililer arasında tam bir birlik içinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. (AA)