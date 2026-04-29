Trump bu kez de elinde tüfekle İran'ı tehdit etti! "Artık o iyi adam yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından elinde tüfekli bir fotoğraf eşliğinde İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Paylaşımında “İran toparlanamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı bile nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları gerekiyor!” ifadelerine yer veren Trump’ın bu çıkışı, Washington-Tahran hattında zaten yüksek seyreden gerilimi yeniden alevlendirdi.

BENZER AÇIKLAMALAR DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Paylaşımında "Artık o iyi adam yok" ifadelerini kullanan Trump'ın, İran’ın nükleer programı ve olası müzakere süreci konusunda son dönemde yaptığı sert açıklamalar zincirinin yeni bir halkası olarak değerlendirildi. Eski başkanın benzer bir söylemi daha önce de Truth Social üzerinden dile getirdiği, İran’ın anlaşma kapasitesini eleştirdiği ve sert baskı politikalarını savunduğu biliniyor.

Söz konusu mesajın, Trump’ın son aylarda İran’la yürütülen dolaylı temaslara ilişkin giderek değişen ve zaman zaman çelişkili açıklamalarıyla aynı çizgide olduğu dikkat çekti.