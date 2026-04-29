Trump bu kez de elinde tüfekle İran'ı tehdit etti! "Artık o iyi adam yok"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran'ı bir kez daha tehdit etti. "Artık o iyi adam yok" ifadelerini kullanan Trump, İran'ı anlaşma yapmayı bilmemekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından elinde tüfekli bir fotoğraf eşliğinde İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Paylaşımında “İran toparlanamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı bile nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları gerekiyor!” ifadelerine yer veren Trump’ın bu çıkışı, Washington-Tahran hattında zaten yüksek seyreden gerilimi yeniden alevlendirdi.

İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"

BENZER AÇIKLAMALAR DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Paylaşımında "Artık o iyi adam yok" ifadelerini kullanan Trump'ın, İran’ın nükleer programı ve olası müzakere süreci konusunda son dönemde yaptığı sert açıklamalar zincirinin yeni bir halkası olarak değerlendirildi. Eski başkanın benzer bir söylemi daha önce de Truth Social üzerinden dile getirdiği, İran’ın anlaşma kapasitesini eleştirdiği ve sert baskı politikalarını savunduğu biliniyor.

Söz konusu mesajın, Trump’ın son aylarda İran’la yürütülen dolaylı temaslara ilişkin giderek değişen ve zaman zaman çelişkili açıklamalarıyla aynı çizgide olduğu dikkat çekti.

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Yıllar sonra yeniden patladı! Berlusconi'nin "bunga bunga" partileri İtalya'yı ikiye böldü
Yıllar sonra yeniden patladı! Berlusconi'nin "bunga bunga" partileri İtalya'yı ikiye böldü
İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"
İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"