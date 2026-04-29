ABD'den İran ablukası operasyonu: Askerler gemiyi bastı

ABD'den İran ablukası operasyonu: Askerler gemiyi bastı
ABD Deniz Piyadeleri, Umman Denizi’nde seyreden M/V Blue Star III adlı ticari gemiye, İran ablukasını ihlal ettiği şüphesiyle çıkarma yaptı. Gemide yapılan aramada herhangi bir İran limanı rotası bulunamayınca gemi serbest bırakıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi’nde bir ticari gemiye yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

OPERASYONUN DETAYLARI

CENTCOM açıklamasına göre, ABD Deniz Piyadeleri, İran’a uygulanan ablukanın ihlal edildiği şüphesiyle M/V Blue Star III isimli gemiyi durdurarak çıkarma yaptı. Yetkililer, gemide yapılan aramalarda rotada herhangi bir İran limanının bulunmadığını tespit edince gemiyi serbest bıraktı.

ABLUKA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

CENTCOM, operasyonun Orta Doğu genelinde sürdürülen abluka denetimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Bugüne kadar “kurallara uyumu sağlamak” amacıyla toplam 39 geminin rotasının değiştirildiğine dikkat çekildi.

ABD Deniz Piyadeleri’nin, Arap Denizi’nde konuşlu 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti bünyesinde görev yaptığı ve bölgedeki denetim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

