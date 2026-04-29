Trump ABD pasaportuna kendi fotoğrafını koyacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü anısına sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını ve bu pasaportlarda Başkan Donald Trump'ın portresinin yer alacağını doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Fox News tarafından gündeme taşınan haberi yaptığı açıklamayla teyit etti.

SÖZCÜ PIGOTT'TAN AÇIKLAMA

Pigott, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin temmuz ayında 250. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için sınırlı sayıda özel tasarımlı ABD pasaportu basmaya hazırlanıyor.”

TRUMP'IN FOTOĞRAFI YER ALACAK

Fox News'ın haberine göre, önerilen yeni tasarımın iç kapağında Trump'ın portresinin bulunduğu 25 bin adetlik sınırlı sayıda pasaport basılması planlanıyor. Söz konusu özel tasarım pasaportların basılması durumunda, ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir başkanın bir seyahat belgesinde görseline yer verilmiş olacak.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

