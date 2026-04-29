Servis çağrısı diye gitti, ölümle karşılaştı! Eski eşe uzanan korkunç plan

ABD’de bir tamir çağrısı kanlı tuzağa dönüştü. Boş bir eve giden tesisat ustası kurşunlanarak öldürüldü. Soruşturma, cinayetin arkasında ayrı yaşadığı eşinin olabileceğini ortaya koydu.

ABD’de bir tesisat ustasının gizemli ölümü, arkasından çıkan detaylarla adeta bir suç filmini andırıyor. 53 yaşındaki Michael Harding, acil servis çağrısı sandığı bir ihbar üzerine gittiği boş evde kurşun yağmuruna tutuldu. Ancak olayın perde arkası, cinayetin basit bir saldırı olmadığını ortaya koydu.

Kentucky eyaletine bağlı Burkesville kasabasında meydana gelen olayda Harding’in cansız bedeni günler sonra bir emlakçı tarafından bulundu. Kentucky Eyalet Polisi’nin yürüttüğü soruşturma, cinayetin merkezine Harding’in ayrı yaşadığı eşi Julie Harding’i yerleştirdi.

KİRALIK KATİL TUTTU

İddialara göre, California Highway Patrol’de kaptan olarak görev yapan 49 yaşındaki Julie Harding, eşiyle devam eden boşanma süreci sırasında Thomas O’Donnell adlı bir kişiyi kiralayarak cinayeti planladı. Savcılık, Julie ile O’Donnell arasında cinayetten önceki üç ayda tam 194 telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Mahkeme belgelerine göre Julie Harding’in ortak hesaplardan yüklü miktarda para çektiği ve bu paraların cinayet için kullanıldığı öne sürüldü. O’Donnell’ın “para karşılığı cinayet işlemek” suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezası talep edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan olayın kilit ismi Julie Harding, Aralık 2022’de Tennessee’deki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yetkililer, ölümün intihar olabileceğini değerlendiriyor. Bu gelişme, davanın seyrini daha da karmaşık hale getirdi.

Sanık O’Donnell ise suçlamaları reddederken, avukatları müvekkillerine karşı doğrudan delil bulunmadığını savundu. Cinayet davası Kentucky’de devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

