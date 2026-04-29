Eski FBI direktörüne ağır suçlama! Sosyal medya paylaşımıyla Trump'ı mı hedef aldı?

ABD’de siyasi ve hukuki gerilimi artıran yeni bir gelişme, eski FBI Direktörü James Comey’i yeniden gündemin merkezine taşıdı. Federal savcılık, Comey hakkında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım üzerinden iddianame hazırladı.

İddianamede, Comey’nin geçtiğimiz yıl Instagram hesabında paylaştığı ve kumsala dizilmiş “86 47” yazılı deniz kabuklarının bulunduğu fotoğrafın, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik örtülü bir tehdit içerdiği iddia edildi. Savcılık, “47” sayısının Trump’ın 47. başkanlık dönemine işaret ettiğini, “86” ifadesinin ise Amerikan argosunda “ortadan kaldırmak” ya da “öldürmek” anlamında kullanıldığı yönündeki değerlendirmelere yer verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu paylaşımın kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Comey’nin gönderiyi kısa süre içinde sildiği ve özür niteliğinde açıklama yaptığı hatırlatıldı. Ancak federal makamlar, olayın ardından başlatılan incelemenin iddianameyle sonuçlandığını açıkladı.

Comey hakkında yöneltilen suçlamalar arasında “ABD Başkanı’na tehdit” ve “eyaletler arası tehdit iletişimi” bulunuyor. Her bir suçlama için 10 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü bildirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eski FBI Direktörü James Comey ise tüm suçlamaları reddederek, paylaşımının yanlış yorumlandığını savundu. Hukuki sürecin siyasi motivasyonlarla şekillendiğini öne süren Comey, “Hâlâ masumum ve korkmuyorum” ifadelerini kullandı.

Comey, 2013 yılında Barack Obama döneminde FBI Direktörü olarak göreve getirilmiş, 2016 seçimleri sırasında Rusya bağlantılı soruşturmalarla gündeme gelmişti. Donald Trump ise 2017’de Comey’yi görevden almıştı. Son iddianame, uzun süredir devam eden siyasi gerilimin yeni bir boyutu olarak değerlendiriliyor.