Komşuyu kana bulayan saldırgan yakalandı! “Öldürmek isteseydim yapardım”

Atina’da iki ayrı kamu binasını hedef alan silahlı saldırılar kentte paniğe yol açtı. 89 yaşındaki bir adamın gerçekleştirdiği olaylarda 5 kişi yaralanırken, şüphelinin emeklilik sürecine dair yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle “sisteme mesaj vermek istediği” iddia edildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina, dün öğle saatlerinde art arda yaşanan silahlı saldırılarla sarsıldı. Sosyal güvenlik kurumu EFKA’ya ait bir binada başlayan olaylar, kısa süre sonra şehrin farklı bir noktasındaki adliye binasında devam etti.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, 89 yaşındaki bir erkek, yanında gizlediği av tüfeğiyle önce Keramikos bölgesindeki EFKA ofisine girdi. Burada rastgele ateş açan saldırgan, ardından olay yerinden uzaklaşarak bu kez Atina’daki bir mahkeme binasını hedef aldı.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

İki ayrı noktada gerçekleştirilen saldırılarda toplam 5 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Saldırgan ise daha sonra Patras kentinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"AMACIM SİSTEMİ SARSMAKTI"

Emniyetteki ilk sorgusunda konuşan şüpheli, kimseyi öldürme niyetinin olmadığını savundu. Emeklilik sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük bir öfke duyduğunu ifade eden saldırgan, “Amacım sistemi sarsmaktı” sözleriyle dikkat çekti.

Yaşlı adam ayrıca, “Öldürmek isteseydim yapardım” diyerek niyetinin farklı olduğunu öne sürdü.

Savcılık, şüpheli hakkında “seri cinayet teşebbüsü”, “yasa dışı silah taşıma” ve “ruhsatsız ateşli silah bulundurma” suçlamalarıyla işlem başlattı. Olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

