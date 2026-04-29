Trump'ın korktuğu başına geldi! Oy oranı Biden'ı bile geçemedi

ABD’de siyaset gündemi yeni bir anket şokuyla sarsıldı. Reuters/Ipsos tarafından yayımlanan son ölçümler, Başkan Donald Trump’ın kamuoyu desteğinde belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Nisan ortasında yüzde 36 seviyesinde olan genel onay oranı, kısa süre içinde yüzde 34’e kadar gerileyerek dikkat çekti.

Trump bu kez de elinde tüfekle İran'ı tehdit etti! "Artık o iyi adam yok"

Trump’ın Ocak 2025’te göreve başladığı dönemde yüzde 47 seviyelerinde olan destek oranı, aradan geçen süreçte ciddi bir erime gösterdi. Özellikle ekonomik göstergeler ve dış politika gelişmeleri, bu düşüşte belirleyici rol oynadı.

İRAN SAVAŞI OYLARI ETKİLEDİ

Anket sonuçlarına göre ABD seçmeni, artan yaşam maliyetlerinden ve özellikle enerji fiyatlarındaki sert yükselişten giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor. İran ile yaşanan gerilim ve bölgedeki askeri hareketlilik ise kamuoyunda endişeyi artıran bir diğer unsur oldu.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından küresel petrol akışında yaşanan daralma, enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu süreçte ABD’de benzin fiyatlarının yüzde 40’tan fazla artarak 4.18 dolar seviyesine çıkması, doğrudan hane halkı bütçelerini etkiledi.

EN BÜYÜK SEBEP EKONOMİ

Ekonomi başlığı altında Trump’ın performansına verilen destek ise daha da düşük seviyelerde kaldı. Katılımcıların yalnızca yüzde 22’si yaşam maliyeti yönetimini başarılı bulduğunu ifade ederken, genel ekonomik onay oranı yüzde 27 ile hem kendi döneminin hem de önceki yönetimlerin en zayıf seviyelerinden biri olarak kayda geçti.

DEMOKRATLAR ÖNE GEÇTİ

Bağımsız seçmenler arasında tablo daha da dikkat çekici. Demokrat Parti’ye yönelim yüzde 14 puanlık farkla öne çıkarken, Cumhuriyetçilere olan destek sınırlı kaldı. Bu durum yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti.

Cumhuriyetçi tabanda ise tam bir fikir birliği bulunmuyor. Parti seçmeninin önemli bir kısmı Trump’a genel destek verse de, ekonomi yönetimine dair memnuniyetsizlik oranının yüzde 41’e ulaştığı görülüyor.

BIDEN'DAN BİLE DÜŞÜK

Bu tablo, Trump’ın sık sık eleştirdiği eski Başkan Joe Biden ile karşılaştırıldığında da dikkat çekici bir görünüm ortaya koydu. Biden döneminin özellikle yüksek enflasyon yıllarında dahi ekonomi onay oranlarının zaman zaman Trump’ın mevcut seviyelerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken, bu durum seçmen algısındaki değişimi daha görünür hale getirdi.