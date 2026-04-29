Lüks tatil kabusa döndü! Gösteri sırasında pantolonuna giren kobra turisti öldürdü

Lüks tatil kabusa döndü! Gösteri sırasında pantolonuna giren kobra turisti öldürdü
Mısır’ın ünlü tatil merkezlerinden Hurghada’da düzenlenen bir otel eğlence programı, korkunç bir kazayla sonuçlandı. Yılan gösterisi sırasında bir kobranın Alman turiste saldırdığı ve turistin kısa süre içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki popüler turizm merkezi Hurghada’da yaşanan olay, hem Almanya’da hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, 57 yaşındaki Alman turist, konakladığı lüks otelde düzenlenen yılan gösterisi sırasında ölümcül bir saldırıya uğradı.

Bavyera Eyalet Polisi tarafından paylaşılan açıklamada, gösteri esnasında kullanılan kobralardan birinin performans sırasında turistin kıyafetlerinin içine doğru ilerlediği ve ardından bacağına saldırdığı belirtildi. Olayın ardından turistte hızla zehirlenme belirtileri ortaya çıktı.

Yetkililer, adamın acil olarak hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Ölüm nedenine ilişkin toksikoloji incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

PERFORMANSLARDA KULLANILIYORLAR

Soruşturmayı yürüten Alman makamları, olayın Memmingen Kriminal Polis Birimi tarafından, savcılık koordinasyonunda incelendiğini duyurdu. Gösteride iki kobra kullanıldığı ve bazı performanslarda yılanların izleyicilerle yakın temas kurmasının alışılmış bir uygulama olduğu da ifade edildi.

Uzmanlar, kobraların son derece zehirli türler olduğuna dikkat çekerek, ısırıklarının hızlı müdahale edilmediği takdirde solunum yetmezliği ve felce yol açabileceğini vurguladı.

Olay, tatil bölgelerinde düzenlenen egzotik hayvan gösterilerinin güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

