Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!

Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri'nde gezintiye çıkan 28 yaşındaki Ogün Gülşen, yamaçtan kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri'ne gezintiye çıkan 28 yaşındaki Ogün Gülşen, üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

GEZİ ACIYLA BİTTİ

Olay, ilçeye bağlı Kabaceviz Mahallesi'ndeki şelale bölgesinde meydana geldi. Arkadaşları veya yakınlarıyla birlikte bölgeye geziye giden Ogün Gülşen'in üzerine, bulunduğu sırada yamaçtan kopan bir kaya parçası düştü. Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ogün Gülşen’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

