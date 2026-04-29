Türkiye'de ifade özgürlüğünde binlerce ihlal!

Türkiye hakkında AİHM tarafından 2002-2025 yılları arasında 432, Anayasa Mahkemesi tarafından ise Eylül 2012-Mart 2026 döneminde 4 bin 896 ifade özgürlüğü ihlali kararı verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) verileri, Türkiye’deki ifade özgürlüğü ihlallerinin yıllara göre dağılımını gözler önüne seriyor. Paylaşılan verilere göre, her iki mahkeme de son yıllarda ifade özgürlüğü kapsamında çok sayıda ihlal kararı verdi.

AİHM İHLAL KARARLARI (2002-2025)

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2002-2025 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesi kapsamında Türkiye hakkında toplam 432 ihlal kararı verildi. İhlal sayılarının zirve yaptığı yıllar 2018 (40), 2005 (39) ve 2019 (35) olarak kaydedildi. Kararların dönemsel dağılımı ise şu şekilde: 2003-2007 yılları arasında 126, 2008-2012 yılları arasında 65, 2013-2017 yılları arasında 66, 2018-2022 yılları arasında 145 ve 2023-2025 yılları arasında 30 karar verildi.

AYM İHLAL KARARLARI (EYLÜL 2012-MART 2026)

Anayasa Mahkemesi verilerine göre ise, Eylül 2012 ile Mart 2026 tarihleri arasında toplam 4 bin 896 ifade özgürlüğü ihlali kararı alındı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, her bireyin kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın; kanaat, haber ve görüş alma, bunları açıklama ve yayma hakkını güvence altına almaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

