Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı gönderdiği tespit edilen M.A isimli şahıs Mersin Tarsus’ta gözaltına alındı.

İstanbul Güngören’de 14 Ocak’ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen M.A. isimli şüpheli, Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atlas Çağlayan’ın ailesine mesajlaşma uygulamaları üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A., Tarsus’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak'ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden tanışıklık bulunmayan Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., yanında taşıdığı "sustalı" bıçakla Çağlayan'ı ağır yaralamıştı.

Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ardından, olayla ilgili yakalanan E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

