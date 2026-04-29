Deniz Yavuzyılmaz'dan Bakan Uraloğlu'na köşeye sıkıştıracak yeni soru! Libya uçağı sorusunu yanıtlamamıştı

23 Aralık 2025 tarihinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki üst düzey askeri heyeti taşıyan özel bir jetin Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesinin ardından ortaya atılan kritik iddialar, muhalefetin iddiasına göre hükümet tarafından şeffaf bir şekilde cevaplanmadı.

Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!

LİBYA UÇAĞI İLE İSRAİL JETİ YAN YANAYKEN KAMERA KAYITLARI GİTTİ!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce gündeme getirdiği “Libya uçağı” iddialarının ardından dün gece bir çok dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jete ilişkin olarak, Esenboğa Havalimanı’nda aynı apronda bir İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika yan yana durduğunu hatırlatıp, olayı izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların o gün çalışmadığını iddia etti.

Bu flaş iddia bugün Ulaştırma Bakanı'na soruldu. AKP Grup Toplantısı öncesinde konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Uraloğlu, 1 saat 41 dakikalık kayıp kamera kaydı hakkında, "Bu sefer yeni bir şey ortaya atıyor. Tabii ki ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum" dedi.

URALOĞLU'NA KRİTİK SORU

Uraloğlu'nun sorulan soruya net yanıt vermemesinin ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz halktv.com.tr aracılığı ile jet bir soru daha sordu. Yavuzyılmaz, o gün 5 numaralı apronda DHMİ'ye ait kameraların neden çalışmadığını sorusunu yineledi. O soru şu şekilde oldu: