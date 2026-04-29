Deniz Yavuzyılmaz'dan Bakan Uraloğlu'na köşeye sıkıştıracak yeni soru! Libya uçağı sorusunu yanıtlamamıştı

Ankara'da havalandıktan kısa süre sonra düşen Libya uçağı hakkında kritik sorular peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın 1 saat 41 dakikalık kayıp kamera kaydı sorusuna yanıt vermemişti. Yavuzyılmaz, o gün 5 numaralı aprondaki kameraların neden çalışmadığını bir kere daha sorup, "Buyursun, açıklasın" dedi.

23 Aralık 2025 tarihinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki üst düzey askeri heyeti taşıyan özel bir jetin Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesinin ardından ortaya atılan kritik iddialar, muhalefetin iddiasına göre hükümet tarafından şeffaf bir şekilde cevaplanmadı.

Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!

LİBYA UÇAĞI İLE İSRAİL JETİ YAN YANAYKEN KAMERA KAYITLARI GİTTİ!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce gündeme getirdiği “Libya uçağı” iddialarının ardından dün gece bir çok dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jete ilişkin olarak, Esenboğa Havalimanı’nda aynı apronda bir İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika yan yana durduğunu hatırlatıp, olayı izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların o gün çalışmadığını iddia etti.

Bu flaş iddia bugün Ulaştırma Bakanı'na soruldu. AKP Grup Toplantısı öncesinde konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Uraloğlu, 1 saat 41 dakikalık kayıp kamera kaydı hakkında, "Bu sefer yeni bir şey ortaya atıyor. Tabii ki ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum" dedi.

URALOĞLU'NA KRİTİK SORU

Uraloğlu'nun sorulan soruya net yanıt vermemesinin ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz halktv.com.tr aracılığı ile jet bir soru daha sordu. Yavuzyılmaz, o gün 5 numaralı apronda DHMİ'ye ait kameraların neden çalışmadığını sorusunu yineledi. O soru şu şekilde oldu:

"Düşen Libya uçağı ve İsrail jetinin, 1 saat 41 dakika boyunca bir arada bulunduğu, 5 nolu aprondaki, iki uçağın park pozisyonlarını gören kameraların çalışmadığına dair açıklamamıza ilişkin, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu verdiği cevapta;

Söz konusu kameraların çalışıp çalışmadığına dair hiçbir şey söyleyemiyor.

Lafı dolandırarak sorulara yanıt vermekten kaçmak, gerçeği gizlemektir. Düşen Libya uçağı konusundaki soru işaretleri her geçen gün artıyor.

Hala cevaplanmamış sorumuz son derece açıktır:

5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken, DHMİ’ye ait kameralar, uçağın düştüğü gün neden çalışmıyordu?

Buyursun, açıklasın."

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi
İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi
Dervişoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol
Dervişoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol
ÇGD'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti
ÇGD'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti