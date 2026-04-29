15 yaşındaki Afgan çoban derede ölü bulundu

Kars ilinin Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün sabahtan bu yana kendisinden haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP İHBARI ÜZERİNE EKİPLER TEYAKKÜZA GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde Akçakale köyü mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmak amacıyla araziye çıkan 15 yaşındaki Kudret Ahmedi akşam saatlerine kadar evine dönmeyince ailesi ve köylüler endişeye kapıldı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel ekip yönlendirildi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD, jandarma ve UMKE personeli koordineli bir şekilde arama çalışmalarına start verdi.

GECE ŞARTLARI NEDENİYLE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Arama faaliyetleri kapsamında ekipler dün saat 15.00 civarında saha taraması gerçekleştirdi. Özellikle dere yatağı ve çevresindeki sarp bölgelere odaklanan görevliler, teknolojik imkanlardan da faydalanarak havadan dron desteğiyle tarama yaptı.

Ancak havanın kararması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle çalışmalara gece saatlerinde ara verilmek zorunda kalındı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma personeli bölgede yeniden toplandı. Sabah saat 10.30 sıralarında Arpaçay Deresi içerisinde bir bedene ulaşıldığı kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonucunda bulunan cansız bedenin kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Kudret Ahmedi’ye ait olduğu teşhis edildi. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Meydana gelen olayın ardından adli makamlar tarafından geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Kudret Ahmedi’nin ölümüne yol açan asıl nedenin ve olayın gelişim sürecinin, yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor. (DHA)