Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!

Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi üzerinden çocuk sağlığını tehdit eden bir çocuk terliği için toplatma kararı yayımladı. Kimyasal testlerde yüksek oranda kurşun tespit edilen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, tüketicilere üründen uzak durma çağrısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi verilerine göre, çocuk sağlığını tehdit eden bir terlik modeli hakkında toplatma kararı verildi. Yapılan denetimlerde üründe yüksek düzeyde kimyasal risk saptandı.

ÇOCUK TERLİĞİNDE TEHLİKELİ MADDE TESPİT EDİLDİ

Gaziantep merkezli Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen "De&Fa" markalı yazlık çocuk terliği, Bakanlık müfettişleri tarafından incelemeye alındı. Ürün üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar testleri sonucunda, terliğin "Toplam Kurşun Tayini" kriterlerini karşılamadığı ve çocukların sağlığını doğrudan riske attığı belirlendi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI VE TOPLATMA KARARI ÇIKTI

Bakanlık, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında ilgili modelin piyasaya sürülmesini tamamen yasakladı. Söz konusu karar doğrultusunda, kimyasal tehlike barındıran terliklerin piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden toplatılması süreci başlatıldı.

Uzmanlar, ağır metal içeren bu tür ürünlerin gelişim çağındaki çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

terlikk.jpg

KURŞUN TESTİNDEN GEÇEMEDİ

İlgili mevzuat uyarınca yapılan teknik incelemelerde, ürünün kimyasal özellik bakımından standartların çok altında kaldığı netlik kazandı. 15 Nisan 2026 tarihinde alınan önlemler kapsamında, satış noktalarındaki ürünlerin ivedilikle toplanması talimatı verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri güvensiz ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

