Sızma zeytinyağında büyük hile: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

Türkiye genelinde yürütülen denetimlerin ardından kapsamlı bir liste yayımlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün sattığı belirlenen firmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Son güncellemede ise zeytinyağı markaları da ifşa edilen ürünler arasında yer aldı.

Dana pide diye tek tırnaklı eti yedirmişler!

Bakanlığın listesine tekrar girdi: Gazlı içecekte ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ve tüketiciyi yanıltan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 16 Nisan 2026 tarihli güncel listede, özellikle zeytinyağı sektöründeki ciddi usulsüzlükler dikkat çekiyor. Yapılan denetimlerde, "Natürel Sızma" adı altında satılan ürünlerin içine tohum yağları ve düşük kaliteli yağlar karıştırıldığı tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti: Peynir değil resmen yağsız kimya deposu

İFŞALAR VE USULSÜZLÜKLER

Paylaşılan yeni listede, İzmir, Aydın, İstanbul ve Uşak merkezli firmaların ürünlerinde tespit edilen hileler şu şekilde sıralandı:

Tohum Yağı Karıştırılması: Birçok firmanın, maliyeti düşürmek amacıyla zeytinyağına ayçiçek, soya veya pamuk yağı gibi tohum yağları karıştırdığı belirlendi.

Düşük Kalite Yağ Takviyesi: Kaliteli sızma zeytinyağı içerisine, tüketime uygun olmayan veya daha düşük segmentteki yağların karıştırıldığı görüldü.