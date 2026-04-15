Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...

Meteoroloji müjdeyi vererek 6 dereceye sıcaklık artışını duyurdu ama kritik açıklamayı da yaptı. Batı illerine sarı kod geçilerek kapıyı camı kapattıracak toz taşınımı uyarısı geldi. 6 il uyarı listesinde yer alırken 3 gün sürecek, Türkiye geneline yayılacak bilgisi haritalarla verildi.

Türkiye, cuma günü yüksek ve geniş etki yaratacak yağış dalgası öncesinde sıcaklık artışı yaşayacak. Meteoroloji, günlük ve haftalık uyarılarda termometrelere yansıyacak değişikliği bildirirken bir de toz taşınımı için uyarı verdi.

Bugün batıdan başlayacak toz taşınımı hafta sonuna kadar etkili olacak. Yağışlarla birleşince resmen çamur yağacak.

SICAKLIK ARTACAK AMA...

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre gün içinde sıcaklıklar Türkiye genelinde 4 ila 6 derece artacak.

Sıcaklık artışı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi yaratacak.

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, batı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Özellikle sabah saatlerinde etkili olan pus ve sis gece saatlerinde de etkili olacak.

Sıcaklıkların Batı'da daha çok etkili olması beklenirken iç kesimlerde de havalar ısınacak ancak bugün başlayacak toz taşınımı bugün dahil 3 gün boyunca Doğu'ya doğru ilerleyerek etkili olacak.

KAPIYI CAMI KAPATTIRACAK UYARI GELDİ

Meteoroloji, 15-21 Nisan tarihleri arasını kapsayan tahminlerde, hava sıcaklıklarının hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, ancak hafta sonunda iç ve doğu kesimlerde azalacağını açıkladı.

Sıcaklıklardaki yükseliş ve yağışlarla yaşanacak düşüş sırasında Batı illerinden başlayacak ancak Türkiye geneline yayılacak toz taşınımı için kritik uyarıyı da yaptı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan güncel uyarı haritasına göre; Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla illeri için "Sarı" (Az Tehlikeli) kodlu uyarı yapıldı.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz genelinde etkili olması beklenen toz taşınımının; hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle toz taşınımından olumsuz etkilenebilecek kronik rahatsızlığı olan vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Sıcaklık verilerine göre batı ve güney illerinde bahar havası hakimken, doğuda düşük sıcaklıklar sürüyor. Gün içinde sıcaklıkların şu şekilde olması bekleniyor:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Orta Karadeniz, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, gece batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıkları 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

