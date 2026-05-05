Tavşanlı Belediye Başkanının kardeşi 6 kişiyi silahla yaralamıştı: Saldırının detayları ortaya çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde, 16 Nisan 2026'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın kardeşi Fatih Kaçar, basın açıklaması yapmak için belediye binası önünde toplanan kalabalığa yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

17 yaşındaki çocuğun silahlı saldırısında 1 kişi öldü

SALDIRIDA 6 KİŞİ YARALANDI, BELEDİYE BAŞKANI DARP EDİLDİ

Saldırıda, Mehmet Cengiz, Zakir Cengiz, Alihan Cengiz, İbrahim Demir, Nurullah Demir ve Mahmut Bulduk yaralandı.

Olay sırasında kalabalığın yanına giden Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ise kalabalık grup tarafından darp edildi.

TİCARİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Yaşanan olayın detayları ortaya çıktı.

Başkan Mücahit Kaçar'ın, Cengiz ailesinin yemek hizmeti verdiği tersane yönetimine, sözleşmenin iptal edilerek kendi yemek şirketiyle çalışmaları için baskı yaptığı, bu baskı sonucunda ise Cengiz ailesinin sözleşmesinin zamanından önce feshedildiği iddia edildi.

Bu süreçte taraflar arasında gerginlik yaşandığı ve sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalar yapıldığı, söz konusu açıklamalarda hakaret içerikli ifadeler de kullanıldığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYENLERE SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre, Cengiz ailesi ile yakınları, olay günü belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi.

Akşam saatlerinde belediye binası önünde toplanan grup, silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırıda 6 kişi vurularak yaralandı.

Cengiz ailesi tarafından yapılan açıklamada saldırının, Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın kardeşi Fatih Kaçar tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan olay günü gerçekleşen silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AİLENİN AÇIKLAMASI

Cengiz ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna bildiri

Bu sürecin bu hale gelmesinin tek sebebi Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'dır. Mücahit Kaçar görev ve yetkisini kullanarak yemek hizmeti vermekte olduğumuz RMK tersanesine baskı kurarak tehdit ve şantajlarla oraya hizmet vermemizi engellemeye çalıştı.

RMK tersane yetkileri, verdiğimiz yemek hizmetinden memnun olduklarını ama belediye başkanının sürekli bu konuda kendilerini sıkıştırdığını, bir başka firmaya vermelerini talep ettiğini bize ilettiler. Bunun üzerine biz de araya elçiler koyarak kendisine bu konuda böyle bir şey yapmaması gerektiğini ilettik.

Bu elçiler, Kasım Cengiz, Belediye Meclis Üyesi Ömer Aydın ve Personel Başkanı İsmail Oran aracılığıyla kendisine defalarca böyle bir şey yapmaması gerektiğini, ekmekle oynamaması gerektiğini kendisine ilettik.

Kendisi bu durumu sürekli inkar etti ama tersane yetkilileri bize artık dayanamadıklarını dolayısıyla 15 Nisan 2026 itibariyle yemek hizmetini ekspress yemeğe yönlendirdiğini ve onlarla çalışacaklarını bize ilettiler.

"SÖZLEŞMEMİZ TEK TARAFLI İPTAL EDİLDİ"

Sözleşmemiz 31 Aralık 2026 yılına kadar olmasına rağmen tek taraflı ve hiçbir resmi bildirim yapılmadan iptal edildi. Bu bize iletildikten sonra 15 Nisan 2026'da biz RMK tersanesinde olan tüm teşhis ve donatımımızı alarak tersaneden çıktık ve yemek hizmetimizi sonlandırdık.

Bunun üzerine Enes Cengiz sosyal medyada, "Ey münafık yönetici bugünü unutma. Halkın verdiği destekle koltuğa çıkıp kendi çıkarın için koltuğun verdiği güçle firmaları tehdit edip, başkalarının rızkına engel olmaya çalışıyorsun. Sen rızık sahibini unuttun galiba. Kendi firmanı öneriyorsun benim ve benim firmamın rızkın sahibi Allah'tır ama senin münafıklığın tescillenmiş oldu." diyerek bir paylaşım yayınladı.

Ekmeği elinden alınmış ekmeği ile oynanmış bir kişinin feryadıydı bu aslında buna karşılık Mücahit Kaçar'ın kardeşi Fatih Kaçar, sosyal medya hesabından "Her olayda birilerini suçlayan işletmeci her zaman havlarsın. Bu lafım sözde Müslüman özde şerefsiz olan bütün köpeklere." şeklinde paylaşım yaptı.

Bunun üzerinde Veysel Cengiz, Mücahit Kaçar'ın babası Ömer Kaçar'ı öğle namazında camide bu konuda çocuklarının yanlış yaptığını, burada bir belaya yol açacaklarını dolayısıyla buna engel olmasını, kimsenin ekmeği ile oynamamaları gerektiğini kendisine iletti.

"BELİNDE TABANCAYLA GEZEREK TAHRİK ETTİ"

Mücahit Kaçar'ın babası Ömer Kaçar onlarla görüşeceğini ve 2 saat sonra dönüş yapacağını söyledi. Olay saatine kadar hiçbir dönüş yapmamıştır. Gün içerisinde Mücahit'in tetikçi olarak kullandığı kardeşi Fatih Kaçar, Tavşanlı meydanında sürekli volta atarak toplumu tahrik etti. Gençleri tahrik etti. Belinde sürekli ruhsatlı silah gezdirerek halk üzerinde baskı kuruyordu.

Olay saatinde gençlerimizin bu durumu protesto etmek, halka duyurmak ve açıklama yapmak üzere belediye binasına giderken, Fatih Kaçar o yöne doğru gidip önce Haydar Cengiz'e yumruk sallayıp tehdit etti.

Orda bulunan vatandaşların araya girmesiyle ayrılarak topluluğa doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Topluluğun daha gelmediğini görünce bir daha geldiği yönü kontrol ediyor. Oradan da gelmediği görünce tekrar yukarıya doğru ilerliyor. Bu arada Fırat Karaosmanoğlu telefonda birileriyle görüştüğü açık bir şekilde görüntülerde belli oluyor.

"GENÇLERİMİZİN ELİNDE HİÇBİR SİLAH YOKTU"

Bu görüşme kiminle yapıldı? Vurun talimatını kim verdi? Topluluğun o yönden geldiğini gören Fatih Kaçar ve Fırat Karaosmanoğlu üzerlerine doğru giderek "gelin ulan gelin hepinizi sinkaf ettiğim" diyerek silahıyla gençlerimize ateş ederek 6 kişi vurdular.

Gençlerimizin elinde hiçbir silah yoktu olay tetikçi Fatih kaçar ve Fırat Karaosmanoğlu kaçarak AKA kebap işletmesine sığındılar.

Ardından belediye başkanı Mücahit Kaçar resmi makam arabasıyla olay yerine gelerek milleti tahrik edercesine dalmıştır.

6 kişinin yerde yaralı bir şekilde durduğu anda insanları tahrik ederek arabasından çıktığında yaralıların yakınları tarafından darp edildi.

Ardından arabaya binerek hızlı bir şekilde uzaklaşmıştır.

Boşa giden havaya sıktığını ifade ettiği kurşun sayısı ile ve ifadesinde de 4 kurşun da karakola teslim ettiğini itiraf eden tetikçi Fatih Kaçar, özel uzun şarjör kullandığı ortaya çıkmaktadır. Bu da şunu göstermektedir tetikçi Fatih kaçar aldığı emir üzerine tasarlayarak bu katliama hazırlık yaptığı açık bir şekilde ortadadır.

Hukuki sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü taktirde bu işin azmettiricileri ile beraber adalet yerini bulacaktır."