17 yaşındaki çocuğun silahlı saldırısında 1 kişi öldü

İnegöl'de aracını tamir ettirirken 17 yaşında motosikletli bir saldırganın tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan Ahmet D., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 29 Nisan tarihinde bir oto tamirhanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 51 yaşındaki Ahmet D., hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

TAMİRHANEDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, iki gün önce Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Ahmet D., aracını tamir ettirmek için beklediği sırada, motosikletle olay yerine gelen 17 yaşındaki Ö.İ.Ş.'nin tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ahmet D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde iki gündür tedavi gören Ahmet D., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından kaçan ve emniyet güçlerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli Ö.İ.Ş., dün sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

