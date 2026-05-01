Son dakika | Sakarya'da karaya oturan gemideki personel nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Saat 09.00 sıralarında Karasu açıklarında seyir halinde olan Kamerun uyruklu "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartlarına yakalandı. Fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan gemi kontrolden çıktı ve kısa süre sonra sahile yakın bir noktada karaya oturdu.

DENİZDEN KURTARMA PLANI İPTAL EDİLDİ

Gemi personelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak bölgeye ulaşan ekipler; fırtına, dev dalgalar ve zaman zaman etkili olan yağış engeliyle karşılaştı. Deniz koşullarının su üzerinden gemiye yaklaşmayı yüksek riskli hale getirmesi nedeniyle denizden müdahale planı iptal edilerek alternatif tahliye planı devreye sokuldu.

8 MÜRETTEBAT İÇİN TAHLİYE HATTI

Acil koduyla harekete geçen ekipler, karadan gemiye roket aracılığıyla özel bir halat fırlattı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı bir şekilde ulaşmasıyla birlikte, deniz üzerinden doğrudan kıyıya bir tahliye hattı oluşturuldu. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 gemi personeli, kurulan bu halat sistemi üzerinden karaya çıkartılıyor.

GEMİ İKİNCİ KATINA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

Karaya oturan geminin ikinci katına kadar su aldığı ve kuzey yönünde açığa doğru yan yattığı tespit edildi. Toplam 83 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip kuru yük gemisinin durumu dron ile havadan da görüntülendi. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'ın da refakat ettiği bölgede, ekiplerin tahliye çalışmaları devam ediyor.

MÜRETTEBATIN TAMAMI KURTARILDI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde saat 08.00 sıralarında karaya oturan gemideki 8 mürettebat, saat 15.30 sıralarında kurtarıldı. Mürettebatın tamamı kurtarıldıktan sonra kıyı emniyetinden görevli bir personel de son olarak çelik halatla gemiden kıyıya ulaştı. Kıyı emniyeti personeli, başarılı geçen kurtarma operasyonunu kutlamak için halatla kıyıya geldiği sırada Türk bayrağı açtı. Kurtarılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar. (DHA)