Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı

Bilecik Belediyesi Zabıta ekiplerince kentte dilencilik yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Atatürk Bulvarı'nda dilenen Y.K, zabıta ekiplerini fark edince halk minibüsüne binerken, zabıta ekiplerince yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Niğde'den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.K'nin üzerinde yapılan aramalarda 32 bin lira bulundu.

ÜZERİNDEN ÇIKAN PARAYA EL KONULDU

Y.K'ye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı, üzerinden çıkan paraya el konuldu.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kent merkezinde gerçekleştirdiği yaya devriyesi esnasında bir vatandaşın il dışından gelerek dilencilik yaptığını tespit ettiklerini kaydetti.

Şahsın hijyen konusunda da olumsuz bir durumunun bulunduğunu aktaran Öndersev, "Dilencinin üzerini aradığımızda ele geçen paranın birkaç günlük olduğunu değerlendiriyoruz." diye konuştu. (AA)