Dilencinin üzerinden çıkan para say say bitmedi! Niğde’den gelip farklı şehirlerde de dilencilik yapmış
Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerince dilenirken yakalanan 45 yaşındaki Y.G.’nin üzerinden 30 bin 200 lira çıktı.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilenciliğe karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor.
Vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu sivil zabıta ekiplerinin dikkatini çeken Y.G., yapılan inceleme sonucu dilenirken suçüstü yakalandı.
Dilencilerin üzerinden çıkan parayı 4 kişi zor saydı
NİĞDE’DEN GELİP FARKLI ŞEHİRLER DE DİLENCİLİK YAPMIŞ
Niğde’den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G.’nin üzerinde yapılan aramada 30 bin 200 lira bulundu.
Günlük kazanç olarak değerlendirilen paraya el konulurken, Y.G.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. (DHA)
Dilenci reddedilince çantayı kesip cüzdanı çaldı