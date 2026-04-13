Dilencinin üzerinden çıkan para say say bitmedi! Niğde’den gelip farklı şehirlerde de dilencilik yapmış

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerince dilenirken yakalanan 45 yaşındaki Y.G.’nin üzerinden 30 bin 200 lira çıktı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilenciliğe karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu sivil zabıta ekiplerinin dikkatini çeken Y.G., yapılan inceleme sonucu dilenirken suçüstü yakalandı.

dilencinin-uzerinden-30-bin-lira-cikti-1258722-374540.jpg

Dilencilerin üzerinden çıkan parayı 4 kişi zor saydıDilencilerin üzerinden çıkan parayı 4 kişi zor saydı

NİĞDE’DEN GELİP FARKLI ŞEHİRLER DE DİLENCİLİK YAPMIŞ

Niğde’den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G.’nin üzerinde yapılan aramada 30 bin 200 lira bulundu.

Günlük kazanç olarak değerlendirilen paraya el konulurken, Y.G.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. (DHA)

Dilenci reddedilince çantayı kesip cüzdanı çaldıDilenci reddedilince çantayı kesip cüzdanı çaldı

dilencinin-uzerinden-30-bin-lira-cikti-1258724-374540.jpg

dilencinin-uzerinden-30-bin-lira-cikti-1258725-374540.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı
Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı
Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı
Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı