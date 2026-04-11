İstanbul’un su rezervleri, kış aylarındaki korkutan tabloyu geride bırakarak rekor bir toparlanmaya imza attı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Nisan itibarıyla doluluk oranı yüzde 70,05’e ulaşarak yaz ayları öncesi beklenen "güvenli bölgeye" resmen girildi.

İstanbul, kabus gibi geçen kurak ayların ardından derin bir nefes alıyor. Ocak ayı başında yüzde 21,87 seviyelerine kadar gerileyen ve alarm veren baraj doluluk oranları, son 3,5 ayda sergilediği inanılmaz performansla rotayı tamamen yukarı kırdı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI: YAZ ÖNCESİ "GÜVENLİ LİMAN"

Uzmanların Megakent için yaz mevsimine giriş öncesi "psikolojik ve teknik sınır" olarak tanımladığı yüzde 70 barajı bugün itibarıyla geçildi. 11 Mart tarihinde henüz yüzde 45,9 seviyesinde olan ve yüzde 50 sınırını dahi aşmakta zorlanan doluluk oranları, sadece bir ay gibi kısa bir sürede devasa bir sıçrama gerçekleştirdi.

SON 4 GÜNDE YAĞIŞ BEREKETİ: ADIM ADIM YÜZDE 70,05

Nisan ayının ilk haftasından bu yana aralıksız süren yükseliş grafiği, son dört günde ivme kazandı. Hafta başı yüzde 69,34 olan doluluk oranı, son yağışların havzalara düşmesiyle birlikte yaklaşık 0,7 puanlık artışla yüzde 70,05'e tırmandı. Bu artış, günlük tüketimin on milyonlarca metreküp olduğu bir metropol için hayati önem taşıyor.

İstanbul barajları sadece 14 günde adeta küllerinden doğarak yüzde 54,69’dan yüzde 70,05’e fırladı ve mega kentin susuzluk kabusuna son noktayı koydu. İSKİ verilerine göre iki haftada yaşanan bu yüzde 15’lik devasa sıçrama, İstanbul’un yaz aylarını "güvenli bölgede" karşılayacağının en net müjdesi oldu.

3,5 AYDA 48 PUANLIK TARİHİ REKOR

2026 yılına büyük bir su krizi endişesiyle başlayan İstanbul, son yılların en hızlı toparlanma süreçlerinden birini yaşıyor. Ocak başından bu yana geçen 100 günde rezervlerdeki 48 puanlık artış, hem mevsimsel yağışların hem de doğru su yönetiminin bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

UZMANLAR UYARIYOR: "GÜVENLİ BÖLGE" REHAVET GETİRMEMELİ

Her ne kadar barajlardaki doluluk oranı "güvenli bölge" olan yüzde 70’in üzerine çıksa da, uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaz aylarındaki buharlaşma ve artan tüketim miktarı göz önüne alındığında, mevcut rezervlerin idareli kullanılması hayati önemini koruyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 NİSAN 2026)

Ömerli Barajı: %92,2

Darlık Barajı: %85,9

Elmalı Barajı: %92,37

Terkos Barajı: %55,94

Alibey Barajı: %67,38

Büyükçekmece Barajı: %56,11

Sazlıdere Barajı: %45,11

Istrancalar Barajı: %80,31

Kazandere Barajı: %62,81

Pabuçdere Barajı: %56,86

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN KRİTİK?

Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı, kentin içme suyu arz güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Su seviyelerinin düşmesi halinde kesinti ihtimali, kullanım kısıtlamaları ve ek tedbirler gündeme gelebiliyor. Bu nedenle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan günlük veriler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder ve yüzde (%) olarak hesaplanır. Bu oran; mevcut su hacminin maksimum kapasiteye bölünüp 100 ile çarpılmasıyla belirlenir.

Yağış miktarı, sıcaklık, buharlaşma, mevsimsel değişimler ve günlük su tüketimi gibi birçok faktör doluluk oranını doğrudan etkiler. Özellikle büyük şehirlerde bu veri, su yönetimi ve olası risklerin öngörülmesi açısından en önemli göstergeler arasında yer alır.