İstanbul'un su rezervleri, Aralık ayındaki dip seviyelerin ardından başlattığı yükseliş grafiğini kararlılıkla sürdürüyor. İSKİ verilerine göre, 10 Nisan itibarıyla genel doluluk oranı yüzde 69,85 seviyesine ulaşarak, uzmanların yaz ayları için "güvenli bölge" olarak işaret ettiği yüzde 70 sınırına dayandı.

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 5 saatlik dev kesinti!

Megakent İstanbul, kış aylarındaki kuraklık endişesini bahar yağışlarıyla dağıtıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, barajlardaki su miktarının son bir ayda olağanüstü bir ivme kazandığını kanıtladı.

10 Mart tarihinde yüzde 45,89 seviyesinde seyreden doluluk oranı, sadece 30 gün içerisinde yaklaşık 24 puanlık bir sıçrama yaparak bugün itibarıyla yüzde 69,85 olarak kayıtlara geçti.

DEV BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 90’I AŞTI

İSKİ’nin 10 Nisan 2026 tarihli raporu, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan ana havzalardaki toparlanmayı gözler önüne serdi. Özellikle Anadolu Yakası’nın can damarı olan Ömerli ve Elmalı barajlarında doluluk oranları kritik seviyeleri aşarak yüzde 90 bandının üzerine çıktı.

İşte İstanbul Barajlarındaki Son Durum:

Elmalı Barajı: %92,37

Ömerli Barajı: %92,2

Istrancalar Barajı: %80,31

Darlık Barajı: %85,9

Alibey Barajı: %67,38

Kazandere Barajı: %62,81

Büyükçekmece Barajı: %56,11

Terkos Barajı: %55,94

Pabuçdere Barajı: %56,86

Sazlıdere Barajı: %45,11

UZMAN UYARISI: HEDEFE SADECE YÜZDE 0,49 KALDI

Su yönetimi uzmanları, İstanbul'un önümüzdeki kavurucu yaz aylarını kesintisiz ve sorunsuz atlatabilmesi için genel doluluk oranının asgari yüzde 70 seviyesinde olması gerektiğini vurguluyor. Mevcut verilere göre, bu hayati hedefe ulaşmak için sadece yüzde 0,49’luk bir artış gerekiyor. Meteorolojik tahminler doğrultusunda devam etmesi beklenen bahar yağışlarının, bu eşiği önümüzdeki birkaç gün içinde aşacağı öngörülüyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ açıkladı: Barajlara su girişi katlandı, 347 bin metreküpten milyonlara

Tahtalı Barajı, yılbaşında yüzde 0,14’tü! 98 günde kritik virajdan döndü

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN KRİTİK?

Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul’da barajlardaki su seviyesi, kentin su arz güvenliği açısından belirleyici rol oynuyor. Doluluk oranlarının düşmesi durumunda su kesintileri, kullanım kısıtlamaları ve ek önlemler gündeme gelebiliyor. Bu nedenle İSKİ’nin günlük olarak paylaştığı veriler, kent genelinde yakından takip ediliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEYİ GÖSTERİR?

Baraj doluluk oranı, rezervuarda bulunan su miktarının toplam kapasiteye oranının yüzde cinsinden ifadesidir. Bu oran, mevcut su hacminin maksimum kapasiteye bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Yağış miktarı, buharlaşma, mevsimsel değişimler ve günlük tüketim gibi birçok faktöre bağlı olarak değişen doluluk oranı, özellikle büyük şehirlerde içme suyu yönetiminin en temel göstergeleri arasında yer alır.