Başkent Ankara’da 2026 yılıyla birlikte etkili olan yağışlar, barajlardaki kritik tabloyu değiştirmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, toplam doluluk oranı yüzde 38,43’e yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 28,50 seviyelerinde bulunan oran, su rezervlerindeki belirgin iyileşmeyi ortaya koydu.

GEÇEN YILI KATBEKAT AŞTI

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla barajlara giren su miktarında dikkat çekici bir artış yaşandı. 347 bin metreküp seviyesindeki su girişi, bu yıl 6,7 milyon metreküpün üzerine çıkarak katbekat yükseldi. Bu tablo, yağış rejimindeki değişimin su kaynaklarına doğrudan yansıdığını gösterdi. Artış, barajların toparlanma sürecine girdiğine işaret ederken, rezervlerin yeniden güçlenmesine katkı sağladı. Veriler, su arzı açısından önceki yıla göre çok daha olumlu bir döneme girildiğini ortaya koydu.

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarı, son ölçümlerle birlikte yüzde 31,26 seviyesine kadar tırmandı. Bir önceki gün yüzde 30,81 olarak kaydedilen bu orandaki günlük artış, yükseliş trendinin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü kanıtladı. Rezervlerdeki bu somut iyileşme, kentin su arzı güvenliği açısından kritik bir eşiğin daha geride kaldığını gösteriyor.

Şimdi tüm dikkatler, barajların asıl doluluk oranını nihai noktaya taşıyacak olan belirleyici bahar yağışlarına kilitlendi.

BAŞKENT BARAJLARINDA YÜZDE 50 YOLCULUĞU BAŞLADI

Nisan yağışlarının bu ivmeyle sürmesi, barajların yüzde 40-50 bandına ulaşması için gereken en kritik koşul. Uzmanlar Nisan ve Mayıs aylarını Ankara için belirleyici dönem olarak tanımlıyor; kar erimesinin de bu süreçte havzalara katkı sağlaması bekleniyor. Tablonun geçen yıldan bu denli farklı seyretmesi, 2025'in ne ölçüde istisnai bir kuraklık yılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 10 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Kargalı Barajı: %100.00

Kesikköprü Barajı: %100

Eğrekkaya Barajı: %72,57

Akyar Barajı: %69,97

Çubuk 2 Barajı: %65,32

Kavşakkaya Barajı: %54,91

Kurtboğazı Barajı: %32,71

Çamlıdere Barajı: %32,67

Peçenek Barajı: %26,44

Türkşerefli Barajı: %6,35

DOLULUK NEDEN SINIRLI KALDI?

Barajlara ulaşan su miktarındaki artışa rağmen doluluk oranının yüzde 38 seviyelerinde kalması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni, 2025 yılında yaşanan şiddetli kuraklık. Uzun süre susuz kalan toprak, yağışlarla gelen suyun önemli bir kısmını emdi. Ayrıca artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşma da rezervlerin beklenen hızda dolmasını engelledi.

BARAJ DOLULUK ORANININ ŞEHİRLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara gibi 6 milyona yakın nüfusu olan ve barajlara bağımlı bir kentte doluluk oranı, her sabah açılan musluğun güvencesidir. Çamlıdere'nin seviyesi düştüğünde Ankaralıların hayatları direkt olarak etkileniyor. ASKİ'nin her gün güncellediği veriler bu nedenle soyut bir istatistik değil, şehrin su geleceğinin en özlü göstergesi.

BARAJIN DOLULUK ORANI NASIL YORUMLANIR?

Barajdaki mevcut su miktarının, barajın taşıyabileceği maksimum hacme bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilen yüzdeye doluluk oranı denir. Tek başına sabit bir değer değildir; yağış aldığında yükselir, tüketim arttığında ve kuraklık geldiğinde düşer. Büyükşehirlerde su kesintisi ve kuraklık riskinin değerlendirilmesinde kullanılan temel göstergedir.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN DÜŞÜKTÜR?

Barajdaki toplam su miktarının tamamı şehre verilemez. Barajın tabanında, fiziksel ve teknik nedenlerle borulara aktarılamayan bir miktar su kalır; buna ölü hacim denir. Geriye kalan, yani gerçekten şebekeye pompalanabilecek kısım ise aktif doluluk olarak ifade edilir. Ankara barajlarında bu fark özellikle belirgin; bugün toplam doluluk oranı 33,40 iken aktif doluluk yüzde 25,64 seviyesinde. Su yöneticilerinin asıl baktığı rakam aktif doluluktur.