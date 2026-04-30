TSK heyelanın kapattığı kara yoluna köprü kuruyor

TSK heyelanın kapattığı kara yoluna köprü kuruyor
13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan panel köprü yapımı çalışmalarında sona gelindi.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı Köyü yakınlarında 13 Nisan'da meydana gelen heyelanların ardından kapanan Hakkari-Van kara yolunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu’nun karşı tarafında açılan alternatif servis yolunda sona yaklaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, kurulacak panel köprünün zemin hazırlıklarının da tamamlandığı belirtildi.

Hakkari'de dehşet veren görüntüler: Kara yolu kapatıldıHakkari'de dehşet veren görüntüler: Kara yolu kapatıldı

"İKİ AŞAMALI BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Karayolları 11’inci Bölge Müdürü Demirhan Erol, heyelan sonrası yolun yeniden ulaşıma açılması için iki aşamalı plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Erol, ilk etapta Bağışlı köy yolunun onarılarak küçük araçların geçişine açıldığını, eş zamanlı olarak ise Zap Suyu’nun karşı kıyısında 2,5 kilometrelik alternatif servis yolunun yapımına başlandığını ifade etti.

“PANEL KÖPRÜNÜN LOJİSTİK HAZIRLIKLARI BAŞLADI"

Servis yolunun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulacak panel köprü ile birleştirileceğini kaydeden Erol, “Panel köprünün lojistik hazırlıkları başladı. Hedefimiz, köprü kurulana kadar servis yolunu tamamlayarak trafiğe açmak." dedi.

Bölgede Karayolları ekiplerinin 54 iş makinesi ve 133 personelle gece gündüz çalışma yürüttüğünü belirten Erol, olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini söyledi. (DHA)

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Ayvalık'ta tekneye uyuşturucu baskını: 5 kişi cezaevine gönderildi
Ayvalık'ta tekneye uyuşturucu baskını: 5 kişi cezaevine gönderildi
Seyir halindeki otomobili alev topuna döndü: Sürücü gözyaşları içinde izledi
Seyir halindeki otomobili alev topuna döndü: Sürücü gözyaşları içinde izledi