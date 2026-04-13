Hakkari'de dehşet veren görüntüler: Kara yolu kapatıldı

Yayınlanma:
Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları, Van kara yolunun kapanmasına neden oldu. Ekiplerin temizlik çalışmaları sürerken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Hakkari'de bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında yamaçtan kopan toprak yığını ve kaya parçaları, Van kara yoluna sürüklendi.

2 milyon metreküp toprak kaydı! Hakkari'deki katı atık tesisini heyelanda büyük zarar gördü2 milyon metreküp toprak kaydı! Hakkari'deki katı atık tesisini heyelanda büyük zarar gördü

KARA YOLUNDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Yol zarar görürken, yer yer çökmelerin yaşanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu tamamen ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

ARAÇLAR EKİPLERİN KONTROLÜNDE İLERLİYOR

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

