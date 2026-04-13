Hakkari'de dehşet veren görüntüler: Kara yolu kapatıldı
Yayınlanma:
Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları, Van kara yolunun kapanmasına neden oldu. Ekiplerin temizlik çalışmaları sürerken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Hakkari'de bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyünde heyelan meydana geldi.
Heyelan sırasında yamaçtan kopan toprak yığını ve kaya parçaları, Van kara yoluna sürüklendi.
KARA YOLUNDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER
Yol zarar görürken, yer yer çökmelerin yaşanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu tamamen ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
ARAÇLAR EKİPLERİN KONTROLÜNDE İLERLİYOR
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor. (DHA)