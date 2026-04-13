2 milyon metreküp toprak kaydı! Hakkari'deki katı atık tesisini heyelanda büyük zarar gördü

Hakkari’nin Akçalı köyünde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi, meydana gelen heyelan nedeniyle ciddi hasar aldı. Şemdinli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Entegre Katı Atık Tesisi Birliği Başkanı Fahri Şakar, tesisin geçici olarak kapatıldığını ve artık atık kabul edilmediğini açıkladı.

Bölgede son günlerde etkisini artıran yağışlar, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü civarında toprak kaymasına yol açtı. Oluşan heyelan, katı atık tesisini de olumsuz etkiledi. Zeminde meydana gelen zayıflama, çatlaklar ve çukurlar nedeniyle risk artınca tesiste faaliyetler durduruldu. İncelemelerde bulunan Fahri Şakar, 2011 yılında hizmete giren tesisin yüzde 85’inin Avrupa Birliği hibesiyle yapıldığını belirtti. Ayrıca projenin 2011-2012 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, yer seçimi, zemin etütleri ve ihale süreçlerinin de bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Son bir haftadır devam eden yağışların ardından tesisin yaklaşık 800-1000 metre üst bölümünde büyük bir heyelan oluştuğunu dile getiren Şakar, "Proje, 2011-2012 yıllarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldü. Yer temini, zemin etütleri ve ihale süreçlerinin tamamı bakanlık tarafından gerçekleştirildi. Son bir haftadır bölgede etkili olan yağışlar sonucu tesisin yaklaşık 800 ila 1000 metre üst kısmında büyük bir heyelan meydana geldi. Bu durum tesisimize ciddi zarar verdi. Binalarımız hasar gördü ve tesis kullanılamaz hale geldi" dedi.

"ÇÖP KABULÜ YAPILMIYOR"

Bakanlıktan yeni bir çalışma yapılmayacağı yönünde bilgi aldıklarını aktaran Şakar, “Geçen cuma gününden itibaren tesisimizdeki faaliyetleri durdurduk. Şu anda hiçbir şekilde çöp kabulü yapılmıyor. Geçici olarak eski yöntem olan vahşi depolamaya dönülecek. İl merkezi ve ilçelerde atıklar bu şekilde depolanacak" şeklinde konuştu.

2 MİLYON METREKÜP TOPRAK KAYDI

Heyelan sonucu yaklaşık 2 milyon metreküp toprak kaymasının meydana geldiğini tahmin ettiklerini söyleyen Şakar, “Bu çok ciddi bir maliyet demek. Mevcut alanda yeniden çalışma yapılması zor görünüyor. Hazırlayacağımız raporlarda da bunu belirteceğiz. Toprağın taşınması yerine tesisin başka bir noktaya kurulmasını talep edeceğiz. Süreci tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor, biz de raporlarımızı sunacağız" ifadelerini kullandı. DHA