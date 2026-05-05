Sakarya'da sel dehşeti: Anne-oğul son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi mevkiinde, şiddetli sağanak sonucu hızlı tren alt geçidi suyla doldu. M.Ö. yönetimindeki 54 RE 105 plakalı ticari araç, geçitten geçmeye çalışırken suya gömüldü.

MAHSUR KALANLAR İHBARDA BULUNDU

Yarısı su altında kalan araçta mahsur kalan sürücü M.Ö. ile yolcu konumundaki annesi F.Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve Pamukova Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sakarya'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, doğalgaz akışı kesildi!

ANNE VE OĞUL KURTARILDI

Ekiplerin iş makinesi ve itfaiye araçlarıyla yaptığı çalışma sonucunda, araç içinde sıkışan anne ve oğlu güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra şok geçirdiği öğrenilen anne F.Ö., ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü M.Ö.’nün ise herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bildirildi.

Kocaeli'de sağanak sonrası dere taştı: Hayvan pazarı tahliye edildi

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından alt geçit, ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini belirtti.

(AA)