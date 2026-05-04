Sakarya'yı sağanak vurdu: Yol çöktü, doğalgaz akışı kesildi!

Kuvvetli yağışlar sonrası Sakarya’da Sapanca ilçesindeki Akçay Deresi'nin debisi tehlikeli seviyeye ulaştı. Yükselen sular Şükriye, Fevziye ve Akçay mahallelerinde yer yer dere kenar çizgisinin dışına çıktı.

SAPANCA GÖLÜ YAKLAŞIK 10 SANTİMETRE YÜKSELDİ

Yağışların etkisi sadece derelerle sınırlı kalmadı. Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi de son yağışlarla birlikte yaklaşık 10 santimetre yükseldi. Artan debi nedeniyle nehir suları bazı bölgelerde yatağından çıkarak çevre alanlara taştı. Birçok irili ufaklı akarsuda da benzer taşkın riskleri devam ediyor.

YOL ÇÖKTÜ, DOĞAL GAZ HATTI AÇIĞA ÇIKTI

Yağışın vurduğu bir diğer nokta ise Karapürçek ilçesi oldu. Adapazarı-Karapürçek yolundaki Mesudiye Köprüsü’nün hemen yan kısmında, yağışın etkisiyle yol çöktü.

Çökme sırasında doğal gaz boru hattının açığa çıkması bölgede kısa süreli panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olası bir facianın önüne geçmek için gaz akışını keserek güvenlik önlemi aldı.

Sakarya genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, belediye ve ilgili kurumların tüm ekipleri sahada görev yapıyor. (DHA)