Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi

Bingöl’ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katında öğleden sonra yangın çıktı. Duman kısa bir sürede binaya yayılırken dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Ekipler, merdivenli araçla, binada bulunan kişileri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken 8 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI!

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı. (DHA)