Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanların arasından yavru kedi çıktı

Kağıthane’de Harmantepe Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında elektrikli ocaktan yangın çıktı. 2 katlı binanın giriş katından yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alırken vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa döküldü.

YAVRU KEDİYE İTFAİYE ŞEFKATİ

Daireye giren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettikleri sırada içerde mahsur kalan minik bir yavru kediyi fark etti. Yoğun dumanın arasından çıkarılan kedi, hemen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler üst katlara sıçramadan söndürüldü. Elektrikli ocaktan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri detaylı inceleme başlattı. (DHA)