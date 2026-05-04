Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanların arasından yavru kedi çıktı

Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanların arasından yavru kedi çıktı
Yayınlanma:
Kağıthane’de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, mahallede büyük panik yarattı. Elektrikli ocaktan kaynaklandığı belirlenen yangında, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde bir yavru kedi kurtarıldı.

Kağıthane’de Harmantepe Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında elektrikli ocaktan yangın çıktı. 2 katlı binanın giriş katından yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alırken vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa döküldü.

1292742.jpg

YAVRU KEDİYE İTFAİYE ŞEFKATİ

Daireye giren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettikleri sırada içerde mahsur kalan minik bir yavru kediyi fark etti. Yoğun dumanın arasından çıkarılan kedi, hemen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çorlu’da yük treninin vagonunda yangın!Çorlu’da yük treninin vagonunda yangın!

1292738.jpg

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler üst katlara sıçramadan söndürüldü. Elektrikli ocaktan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri detaylı inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı
Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı
Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi
Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi