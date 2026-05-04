Çorlu’da yük treninin vagonunda yangın!

Çorlu Tren Garı’nda mola veren yük treninin bir vagonunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ilk belirlemelere göre yangının fren balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, tren garında mola veren bir yük treninde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edirne’den Halkalı’ya doğru sefer yapan 22 vagonlu tren, Çorlu Tren Garı’nda durduğu sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Vagonlardan birinden yükselen dumanları fark eden görevliler, durumu hızlıca yetkililere bildirdi.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının diğer vagonlara sıçrama riskine karşı, alevlerin çıktığı vagon tedbir amaçlı trenin geri kalanından ayrıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk incelemelerde, yangının fren balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini netleştirmek amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldığını ifade etti. (DHA)

