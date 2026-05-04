TIR beton bariyerleri aşıp otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza, Mersin’in Tarsus ilçesinde Pozantı-Tarsus Otoyolu Yeniköy mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 DY 460 plakalı TIR, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı.

Önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan TIR, ardından karşı şeride geçti ve Afyonkarahisar istikametine giden 79 ABY 724 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan R.K.Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SEMİNERE GİDİYORLARMIŞ

Kazada otomobilde bulunanların Kilis Defterdarlığı’nda görevli memurlar olduğu ve kurum içi bir seminer için Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada TIR şoförü ile birlikte otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden memurun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)