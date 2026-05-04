Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı

Olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde çevre yolu üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Fuat Efe Yüksel’in idaresindeki 34 NLB 517 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, savrularak refüje çarptı.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yüksel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK TEKRAR NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Refüje çarparak durabilen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri Kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)