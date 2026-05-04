Çamurlu yolda feci kaza: Traktörün altında 1 saatte kurtarıldı

Olay, Mersin’in Tarsus ilçesinde Yunusoğlu Mahallesi’ndeki kömür ocağı mevkisinde meydana geldi. M.E. yönetimindeki traktör, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çamurla kaplanan zeminde kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

ZAMANA KARŞI KURTARMA YARIŞI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Yenice İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan ve yardım bekleyen sürücü M.E. için ekipler adeta zamanla yarıştı.

1 SAATLİK MÜCADELEYLE KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının sonucunda sürücü, mahsur kaldığı yerden sağ olarak çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı (DHA)