Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Kaza, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Çamurlu mevkisinde yaşandı. H.B. yönetimindeki 02 EE 809 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların kazayı görmesiyle durum hemen yetkililere bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye adeta ekip yağdı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki 5 kişi, itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden tek tek çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumları takip edilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)