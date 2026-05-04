Sarı Zarflar filmi Oscar aday adayı oldu!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin (AMPAS) yeni kurallarıyla birlikte, Berlinale’de Altın Ayı kazanan Sarı Zarflar filmi için Oscar yolculuğu başladı.

Film, yeni düzenleme sayesinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday adayı statüsü kazandı.

"OSCAR ADAYLIĞI İÇİN YARIŞABİLECEK"

İlker Çatak imzalı filmin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akademi’nin aldığı yeni kararla uluslararası filmler kendi ülkelerinin aday göstermeleri dışında artık Cannes Altın Palmiye, Venedik Altın Aslan, Berlin Altın Ayı, Sundance Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü, Busan En İyi Film Ödülü ve Toronto Platform Ödülü’nü kazandıkları takdirde de Oscar adaylığı için yarışabilecekler. Böylece Sarı Zarflar’ın Oscar adaylığı süreci Almanya’nın tercihi belli olmadan başlamış oldu."

Böylece Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerinde yer aldığı Sarı Zarflar, bir ülke adına aday gösterilmeye ihtiyaç duymadan 2027 Oscar yarışına dahil oldu.

