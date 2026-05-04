Sarı Zarflar filmi Oscar aday adayı oldu!

Sarı Zarflar filmi Oscar aday adayı oldu!
Yayınlanma:
Berlinale’de Altın Ayı kazanan İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar, Akademi'nin yeni kuralları sayesinde aday gösterilmeyi beklemeden Oscar aday adayı oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin (AMPAS) yeni kurallarıyla birlikte, Berlinale’de Altın Ayı kazanan Sarı Zarflar filmi için Oscar yolculuğu başladı.

Film, yeni düzenleme sayesinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday adayı statüsü kazandı.

"OSCAR ADAYLIĞI İÇİN YARIŞABİLECEK"

İlker Çatak imzalı filmin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akademi’nin aldığı yeni kararla uluslararası filmler kendi ülkelerinin aday göstermeleri dışında artık Cannes Altın Palmiye, Venedik Altın Aslan, Berlin Altın Ayı, Sundance Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü, Busan En İyi Film Ödülü ve Toronto Platform Ödülü’nü kazandıkları takdirde de Oscar adaylığı için yarışabilecekler. Böylece Sarı Zarflar’ın Oscar adaylığı süreci Almanya’nın tercihi belli olmadan başlamış oldu."

sari-zarflar-filmi-oscar-aday-adayi-oldu.png

Böylece Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerinde yer aldığı Sarı Zarflar, bir ülke adına aday gösterilmeye ihtiyaç duymadan 2027 Oscar yarışına dahil oldu.

Oscar töreninde tarihi değişim! Hollywood'a veda kararıOscar töreninde tarihi değişim! Hollywood'a veda kararı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı
Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı
Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi
Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi