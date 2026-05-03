Ankara’da havalimanı yolunda zincirleme kaza: 3’ü ağır 8 yaralı

Ankara Pursaklar’da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üçü ağır olmak üzere sekiz kişi yaralandı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

DÖRT ARAÇ ZİNCİRLEME ÇARPIŞTI

Havalimanı istikametine seyir halinde olan 06 FC 4570, 06 FK 5297 ve 06 HMZ 41 plakalı otomobiller ile 06 HC 808 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme olarak çarpıştı.

SEKİZ KİŞİ YARALANDI, ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada sekiz kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılardan 06 FC 4570 plakalı aracın sürücüsü ile 06 FK 5297 plakalı otomobilin sürücüsü ve bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

