Esenler'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

İstanbul Esenler'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobilinde sıkışarak yaralanan bir sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

OTOGAR BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA

Olay, Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araçların birbirine çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu. Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYEDEN ZAMANLA YARIŞ

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerden birinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen 14, katili 15 yaşında: Edirne'de pompalı tüfekle kan donduran cinayet!

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Otogar Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları ve yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. (AA)