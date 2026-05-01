Ölen 14, katili 15 yaşında: Edirne'de pompalı tüfekle kan donduran cinayet!

Edirne'de 15 yaşındaki A.Ç., tartıştığı arkadaşı Gizem Özdemir'i (14), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Edirne’de kan donduran olay, sabah saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ç. (15) ile arkadaşı Gizem Özdemir (14) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Özdemir’e ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Özdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kaçan A.Ç. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmadın devam ettiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

