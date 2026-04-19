Edirne'de intikam cinayeti: Kardeşinin katilini öldüren adam tutuklandı

Yayınlanma:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, sekiz yıl önce kardeşi Osman Kara'yı bıçaklayarak öldüren ve geçtiğimiz hafta tahliye olan Emre Pirinçustası'nı sokak ortasında vuran Recep Kara tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Temmuz 2018'de hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hapis yatan Emre Pirinçustası geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye sonrası cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürürken Pirinçustası kendisini takip eden Osman Kara’nın ağabeyi Recep Kara’nın silahlı saldırısına uğradı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Pirinçustası, olay yerinde hayatını kaybetti.

İntihar ihbarı cinayet çıktıİntihar ihbarı cinayet çıktı

KAÇARKEN YAKALANAN AĞABEY TUTUKLANDI

Saldırıdan sonra otomobille kaçan daha sonra ise aracını Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan Recep Kara, polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Emre Pirinçustası

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Recep Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Recep Kara

Hayatını kaybeden Emre Pirinçustası’nın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün skandal yazışmaları ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün skandal yazışmaları ortaya çıktı
Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü kayboldu!
Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü kayboldu!