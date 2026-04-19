Edirne'de intikam cinayeti: Kardeşinin katilini öldüren adam tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Temmuz 2018'de hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hapis yatan Emre Pirinçustası geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye sonrası cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürürken Pirinçustası kendisini takip eden Osman Kara’nın ağabeyi Recep Kara’nın silahlı saldırısına uğradı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Pirinçustası, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇARKEN YAKALANAN AĞABEY TUTUKLANDI

Saldırıdan sonra otomobille kaçan daha sonra ise aracını Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan Recep Kara, polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Recep Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden Emre Pirinçustası’nın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)