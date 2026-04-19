İntihar ihbarı cinayet çıktı

İntihar ihbarı cinayet çıktı
Esenyurt'ta polise intihar olarak ihbar edilen olayın, aile içi tartışma sonucu işlenen bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Hastanede yaşamını yitiren 44 yaşındaki Hasan Yıldız'ı silahla vurduğu tespit edilen 25 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

Esenyurt'ta polise intihar olarak bildirilen olayın, aile içi tartışma sonucu işlenen bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden babanın, 25 yaşındaki oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi.

esenyurtta-intihar-ihbari-cinayet-cikt-1267046-377191.jpg

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "silahla intihar" ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Hasan Yıldız, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİSİN İNCELEMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, apartmanda ve olayın gerçekleştiği dairede kapsamlı bir inceleme başlattı. Elde edilen ilk bulgular ışığında olayın intihar olmadığı, aile içinde yaşanan bir tartışma neticesinde meydana geldiği anlaşıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucunda, silahı kullanan kişinin maktulün oğlu Şenol Yıldız (25) olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince hastanede kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanılan suç aleti tabanca ise şüphelinin üst katta bulunan dairesinde ele geçirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

