Esenyurt'ta kargo firmasına baskın: Buzdolabından kilo kilo uyuşturucu çıktı!

Yayınlanma:
Esenyurt’ta kargo kolisindeki buzdolabının buzluk kısmına gizlenmiş 28 kilo metamfetamin ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kargo şirketine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dikkat çekici bir yöntem ortaya çıkarıldı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELEN KOLİDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Esenyurt'ta bir kargo firmasına operasyon yaptı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehir dışından gönderilen bir koli şüpheli bulunarak incelemeye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Kolinin açılmasıyla birlikte içindeki buzdolabının dondurucu bölümünde gizlenmiş uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Yapılan aramada, 23 şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

