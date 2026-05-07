'AKP'ye geçecek iddiası' sonrasında Burcu Köksal muamması: Telefonlara çıkmıyormuş
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan “AKP’ye geçecek” iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Köksal’ın eşinin üzerinden tehdit edildiğini öne sürdü. Açıklamalar siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Burcu Köksal eşi üzerinden tehdit ediliyor
ACİL TOPLANTI YAPILDI
İddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi, İl Başkanı Hasan Karadeniz başkanlığında acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleriyle ayrı görüşmeler yapılacağı belirtildi. Parti kaynaklarına göre İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı’nın Burcu Köksal’a ulaşamadığı ileri sürüldü.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise bugünkü basın toplantısında Köksal'a ilişkin sorulan soruya "kendisiyle iletişimimiz olmadı" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Burcu Köksal’ın, hafta başında CHP Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda özel kalem müdürü olan Alperen Kayhan’ı Mezarlıklar Müdürlüğü emrine verdiği öğrenildi.
İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur.
Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz.
Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP'nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."